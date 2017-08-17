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توتنهام يصارع نابولي على لاعب برشلونة

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توتنهام يصارع نابولي على لاعب برشلونة توتنهام يصارع نابولي على لاعب برشلونة

التحرير

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ذكرت صحيفة «ميترو» البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يتنافس مع نظيره نابولي الإيطالي، على إبرام صفقة جديدة من برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام يجهز 27 مليون إسترليني للتعاقد مع دينيس سواريز، ليكون أول صفقة للفريق خلال الصيف الجاري، في الوقت الذي يسعى نابولي لضمه أيضًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السبيرز يعرف أن دينيس سواريز يمتلك خبرة الدوري الإنجليزي، إذ سبق ولعب لصالح مانشستر سيتي في 2013.

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وانضم سواريز لصفوف برشلونة في الصيف الماضي، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية، ولم يلعب أساسيًا سوى في 18 مباراة فقط خلال الموسم الماضي وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع البرازيلي باولينيو بصفقة بلغت 40 مليون يورو، وهي ثالث صفقات الفريق بعد ضم نيلسون سيميدو من بنفيكا، واستعادة جيرارد دولوفيو.

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التحرير

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