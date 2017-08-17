توتنهام لبرشلونة: ديلي آلي ليس للبيع

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحدث داني ليفي، رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، عن الجدل الذي يدور حول مستقبل ديلي آلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ليفي، في تصريحات اليوم الخميس، إن ديلي آلي، غير معروض للبيع، حتى لو قدم برشلونة ومانشستر سيتي 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

وذكرت صحيفة «ذا صن»، أن ليفي يحاول الحفاظ على أفضل لاعبيه، خاصة بعد فشلهم في إتمام أي صفقة حتى الآن، وبعد التخلي عن كايل والكر لصالح مانشستر سيتي.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة أن ليفي يرى أن ديلي آلي، أحد أفضل لاعبي العالم، ومع رحيل نيمار لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وكثرة الشائعات حول اقتراب مبابي من الرحيل عن موناكو بمبلغ 160 مليون إسترليني، فإن ليفي يرى أن ديلي يستحق أكثر من ذلك.

كما أكدت الصحيفة رفض رئيس السبيرز، بيع داني روز لتشيلسي، في الوقت الذي يستعد البلوز لتقديم عرض رسمي للحصول على خدماته، بعد مواجهة الفريقين في ويمبلي يوم السبت المقبل.

وانتقد روز في حوار سابق، سياسة إدارة توتنهام في سوق الانتقالات، وعدم وجود بدائل قوية لأبرز لاعبي الفريق مثل هاري كين وديلي آلي، بالإضافة إلى منح رواتب زهيدة للاعبين، إذ يحصل روز على 60 ألف إسترليني فقط أسبوعياً، كما نوه إلى إمكانية مغادرة السبيرز والانضمام لفريق في شمال إنجلترا.