2.4 مليار جنيه استثمارات محلية جديدة خلال شهر يوليو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستثمارات المحلية الخاصة، زادت بنسبة 58% لتبلغ 2.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2016.

وشهد إجمالي عدد الشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات ارتفاعًا بنسبة 56% خلال يوليو 2017، لتبلغ 1605 شركات (1356 شركة تأسيس + 249 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1026 شركة خلال شهر يوليو 2016.

وأضافت الوزارة فى نشرتها الشهرية يوليو 2017، أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات خلال شهر يوليو ارتفعت بنسبة 25.2% لتبلغ 5.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.3 مليار جنيه فى يوليو 2016، كما ارتفع رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنسبة 160% ليبلغ 502 مليون جنيه خلال يوليو 2017 مقارنة بنحو 193 مليون جنيه خلال يوليو 2016، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التى شهدت توسعات بنسبة 57% لتبلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.33 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2016.

شاهد أيضا

وأشارت النشرة إلى أن قطاع الخدمات تصدر الشركات التى تم تأسيسها فى يوليو 2017 بنحو 505 شركة بنسبة 37.2% يليه قطاع الصناعة بـ434 شركة بنسبة 32% ثم قطاعات التشييد والزراعة والاتصالات والسياحة.

ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يوليو 2017، نحو 8.5 ألف فرصة مقارنة بنحو 4.8 ألف فرصة عمل خلال شهر يونيو 2017، بينما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2016- 2017 ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2015- 2016.