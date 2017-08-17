ننشر أسماء مكاتب البريد المتوافر بها كراسات «الإسكان الاجتماعى»

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أكدت مى عبد الحميد، رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن هناك عددا كبيرا من مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات التي تم طرح كراسات شروط حجز الإسكان الاجتماعى بها، مشيرة إلى أنه لا داعى لقلق الراغبين فى شراء الكراسات، فكل من يرغب فى شراء الكراسة سنوفرها له، وقمنا بطبع كراسات جديدة، لتغطية الطلبات المتزايدة من المواطنين، كما نسقنا مع البريد لتغذية المكاتب التى عليها إقبال كبير بالكراسات.

وأضافت مى عبد الحميد: من أهم المكاتب المطروح بها الكراسات: في محافظة الجيزة بالمناطق التالية، منطقة الجيزة، وبها المكاتب التالية (الجيزة أول - الربيع الجيزى - توفير الجيزة – الأهرام – الدقى - الأورمان – دلاور - نادى الزمالك – إمبابة - مدينة العمال – العجوزة – المهندسين - مدينة الطلبة - أرض الجمعية - المنيرة الغربية)، ومنطقة شمال 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (الحى الأول / الشيخ زايد - نادى ٦ أكتوبر - الحى السابع - الحى الثالث – 6 أكتوبر الرئيسى - مدينة الفردوس - مجمع الخدمات - المنطقة الصناعية بأبو رواش – الجلاتمة – البراجيل - منشأة القناطر - الشيخ الحصرى - نادى الصيد)، ومنطقة جنوب 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (أبو النمرس - منيل شيحة – الحوامدية - منا الأمير – البدرشين – مزغونة – برنشت – العياط – المتانيا – شبرامنت)، وفي محافظة الإسكندرية، المكاتب التالية (العطارين – المنشية – بولكلى - تفتيش السيوف - محطة الرمل - سيدى بشر – السراى – طوسون – سموحة -Alex TC Post Office) وبمنطقة برج العرب، المكاتب التالية (العامرية – الحمام - مركز الخدمات التكنولوجية ببرج العرب)، وفي محاظة البحيرة، المكاتب التالية (دمنهور - كفر الدوار - كفر الدوار فرعى – المحمودية - ابو المطامير - الرحمانية / بحيرة - المحمودية فرعى - كوم حمادة - مديرية التحرير - مركز بدر)، وفى محافظة القليوبية، المكاتب التالية (بنها - بنها الجديدة – قليوب المحطة - القناطر الخيرية - شبين القناطر - كفر شكر – طوخ – قها – بهتيم - أبو زعبل بلد – الخانكة - شبرا الخيمة - إسكان الفرنواني – الخصوص/ الخانكة)، ومحافظة الغربية، وبها المكاتب التالية (طنطا – ميدان محب – كفر الزيات – كفر الزيات ثان)، وفي محافظة المنوفية، بمنطقة شمال المنوفية وبها المكاتب التالية (شبين الكوم - شبين الكوم فرعي – البر الشرقي - شبين الكوم الجديد - تلا - قويسنا - بركة السبع)، ومنطقة جنوب المنوفية وبها المكاتب التالية (سنتريس – الباجور – الشهداء - سرس الليان – مدينة السادات – الخطاطبة بلد – منوف – أشمون)، وفى محافظة كفر الشيخ، المكاتب التالية (كفر الشيخ - كفر الشيخ فرعي - الزواوي – دسوق – فوة – مطوبس – بيلا - قلين – شباس عمير - الكفر الشرقي – الحامول براري – بلطيم – برج البرلس - الرياض - سيدي سالم).

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وأضافت مي عبد الحميد: فى محافظة مرسي مطروح، يوجد مكتبا (مطروح فرعي – العلمين)، وفي محافظة الإسماعيلية، المكاتب التالية (الإسماعيلية – المنتزه – فايد – التل الكبير – القنطرة شرق)، وفي محافظة السويس، المكاتب التالية (السويس – السويس ثان – الأربعين – مدينة الصباح – الأربعين ثان – التوفيق - تكرير البترول/ السويس)، وفي محافظة الشرقية بمنطقة شمال الشرقية، وبها المكاتب التالية (فاقوس - سنترال فاقوس - الحسينية – أبو حماد – القرين – أبو كبير)، وفي محافظة الفيوم المكاتب التالية (الفيوم – سنترال الفيوم – دار الرماد – توفير الفيوم – حي مبارك – طامية – إطسا فيوم - هوارة المقطع – سنورس – شدموة – دمشقين)، وفي محافظة بني سويف، المكاتب التالية (بني سويف - بني سويف الجديدة – مقبل - بني سويف محطة – ببا – الفشن – إهناسيا المدينة – الواسطي)، وفي محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا – المنيا فرعي – أبو قرصاص – ملوي – سمالوط – بني مزار – مطاي- مغاغة – دير مواس)، وفي محافظة أسيوط، المكاتب التالية (أسيوط – ديروط – منفلوط – القوصية - مدينة أسيوط الجديدة - أبنوب – ساحل سليم – صدفا – مركز الخدمات التكنولوجية أسيوط)، وفي محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج – سوهاج فرعي – المخبز الآلي – شارع التحرير – مجمع المحاكم – المراغة – ساقلتة)، وفي محافظة قنا، المكاتب التالية (قنا – ميدان المديرية – دشنا – قوص – نقادة – نجع حمادي – هو – أبو تشت – الوقف – أبو شوشة – الرحمانية قبلي بلد)، وفي محافظة أسوان، المكاتب التالية (أسوان- مجمع أسوان - السيل أسوان – كوم أمبو – إدفو غرب – البصيلية)، وفي محافظة الأقصر، المكاتب التالية (إسنا – أرمنت – الأقصر)، وفي محافظة البحر الأحمر، بمكتبي (سفاجا فرعي - بترول راس غارب)، وفي محافظة الوادي الجديد، بمكتبي (موط – بلاط)، وفي محافظة جنوب سيناء، المكاتب التالية (طور سيناء فرعي – أبو رديس – دهب – شرم الشيخ).