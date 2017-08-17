أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

غرق شاب بـ "نيل العياط" يقود الأهالي لجثة مجهولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرق شاب بـ "نيل العياط" يقود الأهالي لجثة مجهولة

11:52 ص الخميس 17 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:

قادت الصدفة أهالي قرية كفر الرفاعي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، لاكتشاف جثة غريق أثناء انتشالهم جثة أخرى.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، كشفت أنه أثناء استحمام حمادة فتحي، 21 سنة، عامل، بنهر النيل، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، إلا إنه أثناء انتشال الجثة، عُثر الأهالي على جثة شخص آخر في العقد السادس من العمر بملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى العياط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

    أخبار

  • مصرع عامل جرفه التيار في نهر النيل بالوراق

    أخبار

  • ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية في المنيا - (صور)

    أخبار

  • صرخات "جواهرجي" تُنقذه من أيدي خاطفيه بالتجمع الخامس

    أخبار

إعلان

41a65aa83d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج