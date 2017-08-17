غرق شاب بـ "نيل العياط" يقود الأهالي لجثة مجهولة

كتب - محمد شعبان:

قادت الصدفة أهالي قرية كفر الرفاعي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، لاكتشاف جثة غريق أثناء انتشالهم جثة أخرى.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، كشفت أنه أثناء استحمام حمادة فتحي، 21 سنة، عامل، بنهر النيل، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، إلا إنه أثناء انتشال الجثة، عُثر الأهالي على جثة شخص آخر في العقد السادس من العمر بملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى العياط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.