مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، داخل مصنع جلود بمنطقة إمبابة.

وأكدت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أنه أثناء تواجد محمد عادل 18 سنة، بالمصنع، تعرض لصعق كهربي، مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة إلى مستشفى التحرير العام، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.