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الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

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مصراوي Masrawy

الجارالله: ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

11:44 ص الخميس 17 أغسطس 2017

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

أحمد الجارالله

كتبت- رنا أسامة:قال الكاتب الكويتي البارز، أحمد الجارالله، إن "قضايا دولية يجري إعدادها ضد شخصيات قطرية قيادية، البحرين تبدأها، ومصر ستُحرّك قضايا وستطالب بتعويضات لقتلاها من الإرهاب المتهم به قطر.. الله يعين".وأضاف، في تغريدات كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الخميس، أن "متغيرات مهمة في دولة خليجية سنشهدها قريبًا وستكون بمباركة إقليمية وغضّ نظر دولي"، دون أن يُفصِح عن ماهيّة المتغيرات أو اسم الدول التي يُشير إليها.واتهمت مملكة البحرين، الأربعاء،، قطر بمحاولة الإطاحة في البحرينية. وبث التليفزيون الرسمي تقريرًا أشار إلى أن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة منذ ست سنوات.واتهم تلفزيون البحرين في تغريدة على حسابه على تويتر، قطر بـ"التنسيق لقلب نظام الحكم".وأورد التقرير أنه في 2011، أجرى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالًا في الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية في البحرين (حُلت لاحقًا) الشيخ علي سلمان، طالبًا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع، لتشديد الضغوط على الدولة.وباشرت النيابة العامة البحرينية تحقيقاتها في شأن المحادثة الهاتفية، بحسب ما أعلن النائب العام علي البوعينين، والذي أعلن أن مضمون هذه المحادثة يُشكل "جناية تخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار في مصالح المملكة". وقال البوعينين إن "طرفا هذه المحادثة اتفقا على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار في مصالح البلاد والنيل من استقرارها"، مبينًا أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.من جهته، أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أن التسجيل "مثَّل حلقة خطرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة".

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مصراوي Masrawy

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