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رئيس هيئة تنشيط السياحة يبدأ رحلة عمل إلى بولندا وأوكرانيا

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة تنشيط السياحة يبدأ رحلة عمل إلى بولندا وأوكرانيا

11:40 ص الخميس 17 أغسطس 2017

رئيس هيئة تنشيط السياحة يبدأ رحلة عمل إلى بولندا وأوكرانيا

كتب - مصطفى المنشاوي:

يبدأ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، رحلة عمل إلى مدينتي وارسو ببولندا وكييف بأوكرانيا، للوقوف علي أخر المستجدات من خلال مقابلة مجموعة من كبري منظمي الرحلات في البلدين.

وصرح الدميري، في بيان له صباح الخميس، بأن السوق الأوكراني و السوق البولندي من أكثر الأسواق الواعدة و أعلاها نموا خلال الفترة الماضية، حيث حقق كل من السوقين منفرداً خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي أكثر من ١٢٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي من أعلى معدلات النمو المتحقق من الاسواق للمقصد المصري في الفترة الحالية.

و قال إن أوكرانيا حققت أعلى اعداد وصول سائحين منها منذ بداية ترويجها للمنتج السياحي المصري هذا العام، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبولندا فبالرغم من أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الستة اشهر الأولى لهذا العام، إلا أنها لا زالت تقل عن نصف المعدلات التي حققتها خلال الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥، حيث حققت أعلى معدلات وصول سائحين منها لمصر عام ٢٠١٠، والذي وصل إلى ما يقرب من ٦٠٠ الف سائح .

وأضاف رئيس هيئة التنشيط، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على استراتيجية العمل لدى منظمي الرحلات في البلدين و خططهم فيما يخص المقصد السياحي المصري خلال فترتي الصيف الحالي و الشتاء القادم، و مشاركتهم رؤى و استراتيجيات الهيئة لشتاء ٢٠١٧/٢٠١٨، بعرض خطط الهيئة و مناقشة سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بدراسة و تقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، و كيفية النهوض تدريجيا بالسياسة السعرية للسوقين، والتعرف علي المردود الترويجي لمنظومة دعم الطيران الحالية و التي سينتهي العمل بها اخر اكتوبر القادم.

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