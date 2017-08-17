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مغادرة 556 حاجا من الفوج الرابع لحجاج البر بميناء نويبع

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مصراوي Masrawy

مغادرة 556 حاجا من الفوج الرابع لحجاج البر بميناء نويبع

11:46 ص الخميس 17 أغسطس 2017

مغادرة 556 حاجا من الفوج الرابع لحجاج البر بميناء نويبع

ميناء نويبع

السويس حسام الدين أحمد:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ان ميناء نويبع ودع اليوم الخميس، الفوج الرابع من أفواج حجاج البر، ليصل عدد الحجاج المغادرين إلى 4192 حاجًا، يرافقهم 97 أتوبيس نقل حجاج.

وأوضح ملاك في تصريحات صحفية، أن العبارتين "برنسيسة" و"سينا"، تم تخصيصهما لنقل الحجاج من خلال رحلات مكوكية بواقع رحلتين يوميًا لكل عبارة.

وفي السياق ذاته وصلت العبارة "سيناء" فجر اليوم، وعلى متنها 206 ركاب و6 برادات حفظ الأطعمة، وغادرت صباحًا وعلى متنها 556 حاجًا، يرافقهم 13 أتوبيسًا لنقل الحجاج داخل أراضي المملكة الأردنية، وصولًا للأراضي .

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