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بسبب تكدس الطلاب.. إنشاء فصول جديدة ملحقة بمعهد أزهري في أسوان

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مصراوي Masrawy

بسبب تكدس الطلاب.. إنشاء فصول جديدة ملحقة بمعهد أزهري في أسوان

11:45 ص الخميس 17 أغسطس 2017

بسبب تكدس الطلاب.. إنشاء فصول جديدة ملحقة بمعهد أزهري في أسوان

رئيس المدينة فى المعهد الاعدادى

أسوان - إيهاب عمران:تفقد محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، المعهد الأزهري الإعدادي بعزبة النهضة بمدينة أسوان، لمتابعة موقف إنشاء فصول ثانوي ملحقة بالمعهد الإعدادي لإنهاء مشكلة الطلبة وأولياء الأمور والمتعلقة بعدم وجود معهد أزهري ثانوي بمنطقة عزبة النهضة.وتقدم عدد كبير من أهالي عزبة النهضة، بأكثر من شكوى للمنطقة الأزهرية، وللمحافظة ومجلس المدنية مطالبين بإنشاء معهد أزهري لخدمة أولادهم وتم عقد لقاء بين الأهالي ورئيس مدينة أسوان وتم الاتفاق على إنشاء 4 فصول ثانوي ملحقة بالمعهد الإعدادي لحين توفير مكان لإنشاء معهد ثانوي.

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