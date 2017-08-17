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إغلاق معمل أسنان لإدارته بدون تراخيص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إغلاق معمل أسنان لإدارته بدون تراخيص بالشرقية

11:41 ص الخميس 17 أغسطس 2017

إغلاق معمل أسنان لإدارته بدون تراخيص بالشرقية

مديرية الشئون الصحية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بغلق معمل "الحديث" للأسنان بمركز ومدينة الزقازيق؛ لإدارته بدون تراخيص من الجهات المختصة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القرار يأتي حرصًا على الصحة العامة، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.

وتقدم مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بمذكرة للعرض على المحافظ، تفيد بإدارة معمل "الحديث" للأسنان بمركز ومدينة الزقازيق بدون تراخيص، بما يُعد مخالفة تستوجب إصدار قرار بالغلق الإداري.

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