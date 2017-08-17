البابا تواضروس يرأس صلاة تجنيز مطران ميلانو

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ترأس البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلاة تجنيز الأنبا كيرلس، مطران ميلانو والنائب البابوي في أوروبا، الذي توفى يوم الإثنين الماضي.

وأقيمت صلاة التجنيز في في دير القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بميلانو، بحضور عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتوفي الأنبا كيرلس، وهو أحد أبرز أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، عن عمر ناهز 65 عاما.

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ولد الأنبا كيرلس في سوهاج، في 15 أكتوبر 1952، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1977، وترهبن في 11 يونيو 1979 بدير البراموس بوادي النطرون، ورسم كاهنا في 27 فبراير 1980، ورُقي لدرجة القمصية في 25 مايو 1981، وانتدب لخدمة الشباب والقرية بإبارشية المنيا.

وسّم الأنبا كيرلس أسقفا عاما للخدمة بإبراشية المنيا، باسم الأنبا كيرلس الأسقف العام، في 22 يونيو 1986، وانتدبه البابا الراحل شنودة الثالث للإشراف على ديرنا القبطي في ميلانو بإيطاليا في 2 يونيو 1996.

وعقب تولي البابا تواضروس الثاني كرسي البطريركية أصدر قراره بتعيين الأنبا كيرلس نائبا بابويا لكل أوروبا، ويكون عمله الأساسي هو دور "منسق إداري" لكل الإيبارشيات والأساقفة العشر الموجودة في أوروبا.