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«دعم مصر»: سنعمل على الانتهاء من تعديلات تشريعية لتطوير «السكة الحديد»

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«دعم مصر»: سنعمل على الانتهاء من تعديلات تشريعية لتطوير «السكة الحديد» «دعم مصر»: سنعمل على الانتهاء من تعديلات تشريعية لتطوير «السكة الحديد»

التحرير

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عقد ائتلاف دعم بمجلس النواب، اجتماعا، في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء، لأعضائه بحضور كل من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وأدار الاجتماع النائب طاهر أبو زيد، أمين عام الائتلاف، لسفر المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف خارج البلاد.

تناول الاجتماع حادث تصادم قطاري الإسكندرية، وناقش أعضاء الائتلاف الوزيرين في خطط لتطوير مرفق السكة الحديد وما ينبغي أن يقوم به الائتلاف ونوابه لإنجاح هذه الخطط.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، إن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية للغاية، موضحا أن الوزيرين شرحا رؤيتهما لتطوير مرفق السكة الحديد وسبل تجاوز مشكلات هذا المرفق المهم لجميع المواطنين.

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وأضاف حسب الله أن ائتلاف دعم مصر سيضع ضمن أجندته التشريعية أولوية إصلاح تشريعي يؤدى إلى تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن خطة ائتلاف دعم مصر للقاء وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل للمتابعة الدورية لبرنامج الحكومة والتعرف على حجم المنجز والمعوقات التي تؤثر فيه.

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التحرير

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