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استكمال طلبات تقنين وضع اليد وإزالة التعديات في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

استكمال طلبات تقنين وضع اليد وإزالة التعديات في الوادي الجديد

11:30 ص الخميس 17 أغسطس 2017

استكمال طلبات تقنين وضع اليد وإزالة التعديات في الوادي الجديد

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وضرورة وضع لوحات إرشادية على الأراضي التي تم استردادها، موضحًا بها الإرشادات العامة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

ومن ناحيته أكد إبراهيم بركة مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة لـ"مصراوي"، أنه بلغت إجمالي حالات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة خلال الفترة من 17 /5 حتى 31 /7 /2017، 59 حالة تعد بناء بواقع 44.130 ألف متر.

كما تم إزالة 386 حالة تعد على أراضي زراعية بواقع 123.186 فدانًا، وبلغ إجمالي حالات تقنين وضع اليد 582 حالة أراضي مباني على مساحة 89.712 ألف متر، و1220 حالة تقنين أراضي زراعية على مساحة 99.400 فدانًا.

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مصراوي Masrawy

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