جهود لكشف غموض العثور على جثة مدرس داخل شقته في سوهاج 11:27 ص الخميس 17 أغسطس 2017

ارشيفيه

سوهاج – عمار عبدالواحد:تكثف مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، اليوم الخميس، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مدرس متعفنة داخل مسكنة دائرة مركز طما شمال المحافظة.وتلقى مأمور مركز شرطة طما، بلاغاً من "هاني إسماعيل أحمد" 54 عامًا، موظف بإدارة طما التعليمية، ويقيم بندر طما بانبعاث رائحة كريهة من الشقة الخاصة بشقيقه "محمود" 40 عامًا، مدرس.تبين وجود جثة المذكور داخل غرفة النوم متعفنة، جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3438 إداري المركز لسنة 2017.

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