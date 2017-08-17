ضبط 894 عبوة دواء مجهولة في صيدلية مستشفى غير مرخص بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

شن ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية بالتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وكشفت الحملة عن وجود مخزن للأدوية سيء التهوية ملحق بإحدى المستشفيات الخاصة، غير المرخصة، بشارع ملك حفني، دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، يتم من خلاله بيع الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تخزين الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتم ضبط المدعوة "ه. ا. ا"، 52 عامًا، صيدلانية، المديرة المسئولة عن المخزن، وضبط 948 صنفًا من الأدوية المختلفة عبارة عن (مضاد حيوي، مراهم، كريمات، أمبولات للحقن، ودواء شراب، ومضاد للرشح والزكام، ومسكن للآلام، وكريم للالتهابات، وأقراص فيتامينات، وأقراص دوائية متنوعة).

وبفحص تلك الأدوية بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة تفتيش الصيادلة، تبين أن بعضها مجهولة المصدر ومهربة من خارج البلاد وبدون ثمة فواتير أو مستندات تفيد مصدرها وغير مسجلة في وزارة الصحة، وأوصت اللجنة بإعدام "26 " صنفًا من الأدوية المضبوطة بإجمالي "692" عبوة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة.