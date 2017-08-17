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ضبط 33 طن منظفات مجهولة المصدر في الشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 33 طن منظفات مجهولة المصدر في الشرقية

11:22 ص الخميس 17 أغسطس 2017

ضبط 33 طن منظفات مجهولة المصدر في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون تراخيص بناحية عزبة "عبدالله فكري" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "أسامة. م. م. ع" صاحب مخزن منظفات صناعية بعزبة "عبدالله فكري" التابعة لقرية "تل حوين" بالزقازيق؛ لإدارته المخزن بدون تراخيص من الجهات المختصة.

تم ضبط المتهم وبحيازته 4 آلاف و150 كرتونة منظفات مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 33 طنًا و615 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40348 جنح الزقازيق لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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