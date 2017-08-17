ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استقبال السفينة SEA GLASS 2 القادمة من روسيا.

وأشارت في بيان لها، إلى أن السفينة يبلغ طولها 164 مترًا والعرض 27 مترًا والغاطس 10.5 أمتار، وذلك لتفريغ 28.200 ألف طن قمح روسي في الميناء.

وأكدت الهيئة أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.