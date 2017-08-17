كيف يُستخدم الفحم في مستحضرات التجميل وتنظيف الأسنان؟

(د ب أ) -

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الفحم النشط المعروف أيضا باسم "الكربون النشط" يغزو عالم التجميل حاليا؛ حيث تحتوي عليه الماسكات ومستحضرات التقشير والشامبو ومعاجين الأسنان ومشروبات السموذي للتمتع ببشرة نضرة وقوام رشيق وأسنان ناصعة البياض.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الفحم النشط يُستخرج مثلا من قشور جوز الهند أو من الخشب، مشيرة إلى أنه يعمل كإسفنجة؛ حيث إنه يمتص كل المواد الضارة من الجسم. ولهذا السبب تعتمد عليه مشروبات الديتوكس للتخلص من سموم الجسم وتنشيط الأيض.

وفي مستحضرات التجميل، مثل الماسكات ومستحضرات التقشير، يعمل الفحم النشط على امتصاص الدهون من المسام وإزالة الأوساخ من سطح البشرة. لذا فهو يعتبر حلا مثاليا للبشرة الدهنية ويمنح البشرة مظهرا شابا يشع نضارة وحيوية.

وبالنسبة للشامبو، فإن الفحم النشط يخلص الشعر من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف، مما يمنح الشعر مظهرا صحيا ولامعا.

وأشارت "إيلي" إلى أن الفحم النشط لا يخلو من العيوب؛ حيث إن تناول مشروبات الديتوكس المحتوية عليه باستمرار قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان والإصابة بالإمساك أو الإسهال، كما أنه قد يحد من مفعول بعض الأدوية.

وعلى الرغم من أن الفحم النشط يتمتع بتأثير مبيض للأسنان، إلا أنه يلحق ضررا بمينا الأسنان، مما يمهد الطريق إلى الإصابة بالتسوس.