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ما المكان المناسب للثلاجة في المطبخ؟

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مصراوي Masrawy

ما المكان المناسب للثلاجة في المطبخ؟

11:12 ص الخميس 17 أغسطس 2017

ما المكان المناسب للثلاجة في المطبخ؟

ما المكان المناسب للثلاجة في المطبخ؟

(د ب أ) -أشار مركز حماية المستهلك في ولاية نوردراين فيستفالن الألمانية إلى أن الثلاجة تعمل بشكل موفر للطاقة الكهربائية في ظل الأجواء الباردة، ولذلك ينصح المركز بعدم وضع الثلاجة بجوار النوافذ حتى لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة من أجل التوفير في تكاليف التيار الكهربائي.ومن جانبها، أشارت مباردة الأجهزة المنزلية في العاصمة الألمانية برلين إلى أنه كلما كان المكان أكثر برودة، انخفض استهلاك التيار الكهربائي؛ فمثلا إذا انخفضت درجة الحرارة المحيطة من 21 إلى 20 مئوية، فإن ذلك يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 6%، ولذلك لا يجوز وضع الثلاجة بجانب الأفران أو مصادر التدفئة أو تحت أشعة الشمس المباشرة عبر النوافذ.وقامت الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية بوضع تصنيف للظروف المناخية، وبالتالي درجات الحرارة، التي تناسب الثلاجات؛ حيث يشير الاختصار SN إلى ما دون الحد الطبيعي ويوضح درجة حرارة الغرفة من 10 إلى 32 مئوية، ويشير الاختصار N إلى الحد الطبيعي من 16 إلى 32 مئوية، أما الاختصار ST فيشير إلى الظروف المناخية شبه الاستوائية من 18 إلى 38 مئوية، ويتم الإشارة إلى الظروف المناخية الاستوائية بالاختصار T وتتراوح درجة الحرارة هنا من 18 إلى 43 مئوية.

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مصراوي Masrawy

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