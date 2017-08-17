برامج تدريبية للعاملين بالقوى العاملة لدعم منظومة التفتيش 11:23 ص الخميس 17 أغسطس 2017

وزارة القوى العاملة

كتبت - نورا ممدوح :نظمت وزارة القوى العاملة، برامج تدريبية حول إجراءات التفتيش للعاملين بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، لدعم منظومة التفتيش والتغلب علي نقص المفتشين علي مستوي الجمهورية.وبدأت أولى هذه البرامج، بمركز التدريب والتطوير الإداري بديوان عام الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بدورة تحت عنوان " دليل إجراءات التفتيش"، يشارك فيه عددا من العاملين بمديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة، والجيزة والقليوبية والشرقية.وتفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أولي هذه البرامج، وحضر جزء من المحاضرات، واستمع معوقات العمل لبعض المشاركين بالبرنامج .وأشار الوزير، إلى أن الهدف من البرنامج هو اعداد كوادر من الشباب العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، لممارسة نشاط تفتيش العمل تمهيدا لحلف اليمين واستلام الضبطية القضائية، وذلك في اطار خطة الوزارة لدعم منظومة التفتيش والتغلب على نقص عدد المفتشين على مستوى جميع المحافظات .ووجه الوزير الشكر والتقدير للمتدربين على مشاركتهم في البرنامج وحرصهم علي تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، كما وجه الشكر للقائمين على المركز ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مؤكداً استمرارية هذا البرنامج، منوهاً إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى لتذليل وإزالة أي معوقات تحول دون تأدية المفتش لأدائه ومهامه على أكمل وجه .

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