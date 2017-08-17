مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية

كتب- أحمد علي:

وصفت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجوار الأفريقية الأربعة "تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد" بأنها "هامة للغاية" لمواصلة تعزيز العلاقات وترجمة حقيقية لحركة السياسة الخارجية المصرية فى قارة أفريقيا في مختلف الأصعدة الأفريقية والإقليمية والدولية.

وأكدت عازر في بيان صحفي، أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطوراً كبيراً منذ تولي السيسي.

وأضافت عازر أن السيسي أول رئيس مصري يزور دولة الجابون منذ بداية العلاقات بين البلدين قبل ما يزيد على 4 عقود، لافتة أن هذه الزيارة لها أهميتها لتعميق أواصر العلاقات الثنائية بين الجابون ومصر وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين وخاصةً أن الجابون ترأس الجماعة الاقتصادية لوسط أفريقيا.

وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان بالمجلس، أن الزيارة سيكون لها آثار إيجابية في فتح مجالات وأسواق جديدة في القارة الأفريقية وزيادة فرص الصادرات أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى مختلف الأسواق الأفريقية وإعادة العلاقات المصرية الأفريقية بقوة على الساحة الدولية.