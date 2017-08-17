مدبولي: تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وهو ما يسهم في الإسراع باستخراج الرخصة، والتيسير على طالبيها، مشيرًا إلى أن مسئولي التراخيص بأجهزة المدن يقومون بمراجعة الاشتراطات البنائية فقط، وفي حالة مطابقتها يتم استخراج رخصة البناء على مسئولية استشاري معتمد من النقابة، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان في بيان صحفي: "تمت مخاطبة نقابة المهندسين وأرسلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة، المتخصصة فى مجال إصدار تراخيص البناء، لسهولة التعامل مع المواطنين، موضحاً أنه خلال الفترة من 2/5/2017 حتى 31/7/2017، بلغ عدد طلبات التراخيص حوالي 1900 طلب في 7 مدن جديدة، وهي: (العاشر من رمضان – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – العبور – الشروق -بدر)، وتم تسليم حوالي 1500 رخصة منها، وباقي الرخص قيد التسليم".

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم البدء في تطبيق آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية لاستخراج التراخيص، بعدد من المدن الجديدة، كمرحلة أولى، وهي: "6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، وهى المدن التي بها كثافة عالية فى طلبات التراخيص، وذلك تفعيلاً لما نص عليه قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، بقيام المكاتب الاستشارية باستيفاء جميع المستندات والرسومات اللازمة لإصدار التراخيص".

وأوضح، أنه تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، على أجهزة تلك المدن، وهناك متابعة مستمرة لنجاح تطبيق هذه الآلية، من مركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يقدم تقريرًا دوريًا عن تطبيق كل جهاز لهذه الآلية، وستتم محاسبة أي مقصر أو معوق لتطبيق هذه الخطوة التي تستهدف التيسير على طالبي الحصول على رخص البناء، وسرعة تنمية المدن الجديدة.

وعن آلية العمل التي تتبع لاستخراج التراخيص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، قال "يتقدم العميل للمركز التكنولوجي بجهاز المدينة بطلب لاستخراج الآتي بيان صلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويتم استخراجه خلال 48 ساعة، ويسلم للعميل، وكذلك نسخة من بيان بالمستندات والنماذج الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البناء، ثم يتقدم العميل بطلب للحصول على موقف تنفيذى لمعاينة قطعة الأرض، وموقف مالى وعقارى، وهذا الموقف صلاحيته لمدة 21 يوماً، ويتم استخراج تلك الشهادات فى مدة 72 ساعة، وذلك لتراخيص بناء الإنشاء الجديد للأراضي الفضاء".

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه يتم تقديم ملف التراخيص شاملاً كافة المستندات اللازمة لإصدار الرخصة + CD للرسومات متضمنة كافة حسابات المساحات والتكلفة + CD للمستندات، وبعد تقديم ملف التراخيص يتم التنبيه على العميل بمراجعة الجهاز بعد72 ساعة أيام عمل، لاستلام إذن دفع رسوم استخراج التراخيص، أو استلام خطاب استيفاء الملاحظات على الملف المقدم، وفى حالة سداد رسوم التراخيص يتم مراجعة الجهاز بعد 48 ساعة لاستلام الرخصة، على أن يتم مراجعة الجهاز فى أى اشتراطات خاصة لم تذكر بالبنود المشار إليها.​