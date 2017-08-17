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الحجارة الطائشة تتسبب في وفاة طفل خلال مشاجرة ببولاق

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مصراوي Masrawy

الحجارة الطائشة تتسبب في وفاة طفل خلال مشاجرة ببولاق

11:22 ص الخميس 17 أغسطس 2017

الحجارة الطائشة تتسبب في وفاة طفل خلال مشاجرة ببولاق

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته بجروح بالغة بالرأس أثناء عبوره بموقع مشاجرة، تراشق طرفيها بالحجارة بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين إثر معاتبة أحدهما للآخر بعدم "الهزار" معه في حالة عدم اتزانه جراء تناوله مواد وعقاقير مخدرة، ما دفع الأخير لرشقه بالحجارة، أصاب طفلا؛ 13 سنة، تصادف مروره بموقع المشاجرة.

نُقل الطفل إلى مستشفى قصر العيني، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب 7 أيام ظل فيها يصارع الموت.

وتمكنت قوة بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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