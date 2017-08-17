مصرع عامل جرفه التيار في نهر النيل بالوراق

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل بجراج مصرعه غرقا أثناء استحمامه بنهر النيل بمنطقة الوراق.

وكشفت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أنه أثناء استحمام حسين أحمد 14 عاما، بمنطقة الجزارين، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى الوراق المركزي، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.