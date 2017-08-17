بالعناوين.. تعرف على مكاتب البريد المتوفر بها كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 10:02 ص الخميس 17 أغسطس 2017

الإسكان الاجتماعي

​كتبت- ندى الخولي:رداً على تساؤلات المواطنين عن مكاتب البريد التي يتم من خلالها توزيع كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة بالإعلان التاسع، أكدت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن هناك عدد كبير من مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات التي تم طرح كراسات شروط حجز الإسكان الاجتماعي بها.وقالت عبد الحميد في بيان صحفي، "لا داعي لقلق الراغبين فى شراء الكراسات، فكل من يرغب فى شراء الكراسة سنوفرها له، وقمنا بطبع كراسات جديدة، لتغطية الطلبات المتزايدة من المواطنين، كما نسقنا مع البريد لتغذية المكاتب التى عليها إقبال كبير بالكراسات".وأضافت عبدالحميد، "من أهم المكاتب المطروح بها الكراسات: في محافظة الجيزة بالمناطق التالية، منطقة الجيزة، وبها المكاتب التالية (الجيزة أول - الربيع الجيزى - توفير الجيزة – الأهرام – الدقى – الأورمان – دلاور - نادى الزمالك – إمبابة - مدينة العمال – العجوزة – المهندسين - مدينة الطلبة - أرض الجمعية - المنيرة الغربية).ومنطقة شمال 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (الحى الاول / الشيخ زايد - نادى ٦ أكتوبر - الحى السابع -الحى الثالث – 6 أكتوبر الرئيسى - مدينة الفردوس - مجمع الخدمات - المنطقة الصناعية بابورواش – الجلاتمة – البراجيل - منشأة القناطر - الشيخ الحصرى - نادى الصيد).ومنطقة جنوب 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (ابو النمرس - منيل شيحة – الحوامدية - منا الأمير – البدرشين – مزغونة – برنشت – العياط – المتانيا – شبرامنت).وفي محافظة الإسكندرية، المكاتب التالية (العطارين – المنشية – بولكلى - تفتيش السيوف - محطة الرمل - سيدى بشر – السراى – طوسون – سموحة -Alex TC Post Office ) وبمنطقة برج العرب، المكاتب التالية (العامرية – الحمام - مركز الخدمات التكنولوجية ببرج العرب).وفي محاظة البحيرة، المكاتب التالية (دمنهور - كفر الدوار - كفر الدوار فرعى – المحمودية - ابو المطامير - الرحمانية / بحيرة - المحمودية فرعى - كوم حمادة - مديرية التحرير - مركز بدر).وفي محافظة القليوبية، المكاتب التالية (بنها - بنها الجديدة – قليوب المحطة - القناطر الخيرية - شبين القناطر - كفر شكر – طوخ – قها – بهتيم - ابو زعبل بلد – الخانكة - شبرا الخيمة - اسكان الفرنواني – الخصوص / الخانكة).ومحافظة الغربية، وبها المكاتب التالية (طنطا – ميدان محب – كفر الزيات – كفر الزيات ثان).وفي محافظة المنوفية، بمنطقة شمال المنوفية وبها المكاتب التالية (شبين الكوم - شبين الكوم فرعي – البر الشرقي - شبين الكوم الجديد - تلا - قويسنا - بركة السبع)، ومنطقة جنوب المنوفية وبها المكاتب التالية (سنتريس – الباجور – الشهداء - سرس الليان – مدينة السادات – الخطاطبة بلد – منوف – اشمون).وفى محافظة كفر الشيخ، المكاتب التالية (كفر الشيخ - كفر الشيخ فرعي - الزواوي – دسوق – فوة – مطوبس – بيلا - قلين – شباس عمير - الكفر الشرقي – الحامول براري – بلطيم – برج البرلس - الرياض - سيدي سالم).وفى محافظة مرسي مطروح، يوجد مكتبا (مطروح فرعي – العلمين).وفي محافظة الإسماعيلية، المكاتب التالية (الإسماعيلية – المنتزه – فايد – التل الكبير – القنطرة شرق)، وفي محافظة السويس، المكاتب التالية (السويس – السويس ثان – الاربعين – مدينة الصباح – الاربعين ثان – التوفيق - تكرير البترول/ السويس).وفي محافظة الشرقية بمنطقة شمال الشرقية، وبها المكاتب التالية (فاقوس - سنترال فاقوس - الحسينية – ابوحماد – القرين – ابوكبير).وفي محافظة الفيوم المكاتب التالية (الفيوم – سنترال الفيوم – دار الرماد – توفير الفيوم – حي مبارك – طامية – أطسا فيوم - هوارة المقطع – سنورس – شدموة – دمشقين).وفي محافظة بني سويف، المكاتب التالية (بني سويف - بني سويف الجديدة – مقبل - بني سويف محطة – ببا – الفشن – اهناسيا المدينة – الواسطي).وفي محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا – المنيا فرعي – ابو قرصاص – ملوي – سمالوط – بني مزار – مطاي- مغاغة – دير مواس).وفي محافظة أسيوط، المكاتب التالية (أسيوط – ديروط – منفلوط – القوصية - مدينة أسيوط الجديدة - ابنوب – ساحل سليم – صدفا – مركز الخدمات التكنولوجية أسيوط).وفي محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج – سوهاج فرعي – المخبز الآلي – شارع التحرير – مجمع المحاكم – المراغة – ساقلته).وفي محافظة قنا، المكاتب التالية (قنا – ميدان المديرية – دشنا – قوص – نقادة – نجع حمادي – هو – ابو تشت – الوقف – ابو شوشة – الرحمانية قبلي بلد).وفي محافظة أسوان، المكاتب التالية (أسوان- مجمع أسوان - السيل أسوان – كوم أمبو – ادفو غرب – البصيلية)، وفي محافظة الأقصر، المكاتب التالية (اسنا – ارمنت – الأقصر).وفي محافظة البحر الأحمر، بمكتبي (سفاجا فرعي - بترول راس غارب)، وفي محافظة الوادي الجديد، بمكتبي (موط – بلاط)، وفي محافظة جنوب سيناء، المكاتب التالية (طور سيناء فرعي – ابو رديس – دهب – شرم الشيخ).

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