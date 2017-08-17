انتشال جثمان اثنين من عائلة واحدة بعد غرقهما في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي شخصان من عائلة واحدة مصرعهما غرقًا، في مصيف جمصة، بعد أن جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جمصة، يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول كلًا من "سيد. م. ن"، 15 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، ونجل عمته "عبدالرحمن. ع. ي"، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوى، ويقيمان منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثتين هامدتين.

وانتقل ضباط مباحث قسم بلقاس وبسؤال "ظريفة. ن. ا"، 45 عامًا، ربة منزل، عمة المتوفى الأول وخالة المتوفى الثاني، قررت بأنه حال قيام المتوفيان بالسباحة ببحر مصيف جمصة جرفهم التيار وغرقوا به.

وجرى تحرير المحضر رقم 64 /2017 عوراض القسم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.