القبض على صائغ يتاجر في العملة الأجنبية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على صاحب محل مصوغات ذهبية؛ متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية، يفيد بضبط "إيهاب. ع. م" 40 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية ببندر مشتول السوق، ومُقيم بدائرة المركز؛ متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016.

وتبين من التحريات، أن المتهم يتخذ من المحل الخاص به مكانًا لممارسة نشاطه واستقبال عملائه في تجارة العملة، حيث ضُبط بحيازته "ألف و779 دولار أمريكي، و4 آلاف و240 ريال سعودي، و410 يورو أوربي، وألف و85 درهم إمارتي، و115 جنيهًا سودانيًا، و33 ريالًا قطريًا، و21 دينارًا كويتيًا، و15 ألف جنيه مصري"، وبمواجهته اعترف بقيامه بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7725 إداري مشتول السوق لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.