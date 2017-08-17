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الأمم المتحدة: عدد لاجئي جنوب السودان في أوغندا بلغ مليون شخص

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: عدد لاجئي جنوب السودان في أوغندا بلغ مليون شخص

11:10 ص الخميس 17 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: عدد لاجئي جنوب السودان في أوغندا بلغ مليون شخص

الأمم المتحدة

جنيف- (أ ش أ):

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الخميس أن عدد لاجئي جنوب السودان في أوغندا بلغ مليون شخص، ما يعد نقطة هامة في أزمة اللاجئين الأسرع نموا حول العالم.

وأضافت المفوضية -في بيان نقلته "إيه بي سي" الأمريكية- إن أوغندا استقبلت قرابة 1800 لاجئ يوميا من جنوب السودان على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، مشيرة إلى أن مليون لاجئ آخرين يتواجدون في السودان وإثيوبيا وكينيا والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأكد البيان الصادر عن المفوضية أن الوافدين الجدد يفيدون باستمرار العنف الوحشي في بلادهم إذ تحرق الجماعات المسلحة المنازل بسكانها ويواجه المواطنون القتل أمام أفراد عائلاتهم وتتعرض الفتيات والنساء للاعتداءات الجنسية والصبية لعمليات الخطف والتجنيد الإلزامي.

ولفتت المفوضية في بيانها إلى أن كمية المساعدات التي يمكنها تقديمها تتضاءل بشكل متزايد مع استمرار وصول اللاجئين بالآلاف، مضيفة أن نقص التمويل في أوغندا بات يؤثر على قدرات تقديم إغاثات منقذة للحياة وخدمات رئيسية أخرى، مضيفة أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 674 مليون دولار لدعم لاجئي جنوب السودان في أوغندا هذا العام وأن خمس هذا المبلغ فقط تم جمعه.

يذكر أن عدد اللاجئين الفارين من العنف في جنوب السودان قد شهد ارتفاعا كبيرا في أعقاب اندلاع العنف في العاصمة جوبا في يوليو 2016، فيما تستمر أعمال العنف في البلاد رغم العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

هذا المحتوى من

Asha

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