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داعش يعدم 3 أشقاء رفضوا الانضمام إليه بالعراق

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مصراوي Masrawy

داعش يعدم 3 أشقاء رفضوا الانضمام إليه بالعراق

11:06 ص الخميس 17 أغسطس 2017

داعش يعدم 3 أشقاء رفضوا الانضمام إليه بالعراق

داعش يعدم 3 أشقاء

بغداد- (أ ش أ):

أفاد القيادي بالحشد الشعبي العراقي بمحافظة "الأنبار" قطري العبيدي، اليوم الخميس بقيام تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم رفضوا الانتماء للتنظيم غربي محافظة الأنبار.

وقال العبيدي - في تصريح لقناة (السومرية) - "إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم، رميا بالرصاص وسط المدينة".

وأضاف إن أعمار الأشقاء تقل عن 15 عاما ، موضحا أن التنظيم أعدمهم، بعد فرضه التجنيد الإلزامي على الصبية بالقائم، ولكن الأشقاء رفضوا الانتماء لداعش.

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