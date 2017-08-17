داعش يعدم 3 أشقاء رفضوا الانضمام إليه بالعراق

بغداد- (أ ش أ):

أفاد القيادي بالحشد الشعبي العراقي بمحافظة "الأنبار" قطري العبيدي، اليوم الخميس بقيام تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم رفضوا الانتماء للتنظيم غربي محافظة الأنبار.

وقال العبيدي - في تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم، رميا بالرصاص وسط المدينة".

وأضاف إن أعمار الأشقاء تقل عن 15 عاما ، موضحا أن التنظيم أعدمهم، بعد فرضه التجنيد الإلزامي على الصبية بالقائم، ولكن الأشقاء رفضوا الانتماء لداعش.