حسين كمال.. هاجم النظام بـ«شيء من الخوف» وحفظ مكانته بـ«فوق الشجرة»

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ملخص قال عبد الناصر عن «شيء من الخوف»: «لو أنا بأعمل زي عتريس.. أستاهل اللي يجرى لي»

"جواز عتريس من فؤادة باطل"، كانت الجملة الأشهر في فيلم "شيء من الخوف"، بطولة الفنان الراحل محمود مرسي والفنانة شادية، وعلى الرغم من الشهرة التي حظي بها الفيلم منذ ظهوره لأول مرة عام 1969؛ فإن الكثيرون لا يعرفون أن سبب خروج هذا الفيلم إلى النور كان المخرج "حسين كمال".

في 17 أغسطس عام 1934، ولد المخرج "حسين كمال"، الذي لقّب بـ"مخرج الأزمات"، ودرس في معهد باريس للسينما، وعلى مايبدو أنه من أصحاب مبدأ "خير الكلام ما قلّ ودلّ"، فرغم أن رصيده الفني في الإخراج يصل إلى 30 فيلمًا فقط؛ فإن جميعها تعد من علامات السينما المصرية، ومنها: "أبي فوق الشجرة" و"ثرثرة فوق النيل" و"إحنا بتوع الأتوبيس" و"العذراء والشعر الأبيض" و"حبيبي دائمًا" و"نحن لا نزرع الشوك" وغيره.

اعتبر حسين كمال مخرج ثوري، وذلك بسبب فيلم "شيء من الخوف"، والذي حمل بعدًا سياسيًا ومنع من العرض في البداية بسبب الإسقاطات السياسية التي حملها، فالبعض رأى أن بطل الفيلم "عتريس" يرمز إلى الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وظهر عتريس بشخصية حاكم ديكتاتور في الفيلم، ورغم ذلك وافق الرئيس جمال عبد الناصر على عرضه، وقال وقتها: "هو إحنا عصابة؟ لو أنا كده بأعمل زي عتريس، أستاهل اللي يجرى لي، ولو كنت ببشاعة عتريس كان الناس قتلوني"، وأضاف: "والله لو إحنا كده، نبقى نستاهل الحرق"، ثم أعطى الضوء الأخضر لعرض الفيلم.

ورغم أن الكثيرون اعتبروا حسين كمال بطلًا رمزيًا يناقش الظلم والفساد في أعماله؛ فإنه انتقد وقتها الاتهامات التي وجهت لفيلمه، والتي أصابته بالاكتئاب، وقال وقتها: "لقد أطلق أعداء النجاح إشاعة مؤداها أننا نقصد بشخصية عتريس الرئيس جمال عبد الناصر"، نافيًا أن يكون ذلك مقصودًا، كما أوضح البعض أن الفضل الأكبر في الإسقاطات السياسية التي ظهرت بالفيلم يرجع إلى الكاتب والشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي الذي أدخل تعديلات على السيناريو.

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أثبت "حسين كمال" براعته أيضًا في هذا الفيلم كمخرج يفهم أساسيات المهنة، فرغم أن إمكانية التصوير بالألوان في ذلك الوقت كانت متاحة؛ فإن مخرج الأزمات أصّر على استخدام الأبيض والأسود ليعبر عن قصة الفيلم باحترافية، وبالفعل نجح الفيلم وفاز بعدد كبير من الجوائز ورشح لجائزة مهرجان موسكو السنيمائي.

رجل لا يعرف الفشل، هكذا عرف "حسين كمال"، الذي اعتبره كثير من النقاد مخرجًا واقعيًا بسبب مناقشة كثير من أعماله للقضايا الاجتماعية، ورغم فشل بعض أفلامه جماهيريًا، مثل فيلم "البوسطجي" و"المستحيل"؛ فإنه لم ييأس واستمر في إنتاج الأفلام البارزة التي شكل كثير منها تاريخ السينما المصرية، كما حققت بعض أفلامه إيرادات عالية، مثل فيلم "أبي فوق الشجرة".

لم يتوقف إبداع مخرج الأزمات عند الأفلام فقط؛ وإنما أخرج عددًا من المسرحيات، من بينها مسرحية "الواد سيد الشغال" بطولة الزعيم عادل إمام، ومسرحية "ريا وسكينة"، بطولة الفنانة شادية والراحل عبد المنعم مدبولي والفنانة سهير البابلي، وفي 23 مارس عام 2003 رحل "حسين كمال" تاركًا وراءه تاريخًا طويلًا من الإبداع.