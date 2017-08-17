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سهير فخري.. فنانة دخل زوجها مستشفى الأمراض العقلية بسبب سكرتير «المشير»

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سهير فخري.. فنانة دخل زوجها مستشفى الأمراض العقلية بسبب سكرتير «المشير» سهير فخري.. فنانة دخل زوجها مستشفى الأمراض العقلية بسبب سكرتير «المشير»

التحرير

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ممثلة فاتنة الجمال، استطاعت بطلتها البهية أن تخطف أنظار الجمهور والمخرجين، ولكن ذلك الجمال الذي فتح لها طريق الشهرة، هو ذاته الذي أغلقه في وجهها، وكبدها وزوجها خسائر فادحة لا طاقة لأحد بتحملها، في عصر استشرى خلاله الظلم والتحكم الكامل في الفنانات، وهو عصر مدير المخابرات الراحل صلاح نصر، وأصدقائه، على رأسهم المشير عبد الحكيم عامر.

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سهير فخري، ممثلة ولدت في 17 أغسطس 1943، وبدأت نشاطها الفني في طفولتها بخمسينيات القرن الماضي، من خلال فيلم "الخلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، ويعد وجهها الطفولي مألوفا لدى مشاهدي تلك الفترة.

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وبعد عدة أفلام ابتعدت الطفلة الصغيرة عن الشاشة الفضية، لتعود من جديد بعد 13 عامًا ولكن كشابة فاتنة شديدة البراءة في فيلم "أجازة صيف" مع زكي رستم عام 1966، ثم تزوجت من السيناريست والكاتب الروائي محمد كامل حسن، الذي ألف قصصًا بوليسية للإذاعة، وعاشا معًا أيامًا سعيدة إلى أن رآها سكرتير المشير عبد الحكيم عامر، ويُدعى عبد المنعم أبو زيد، فأغرم بها وطلب من زوجها أن يطلّقها.

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رفض السيناريست تطليق زوجته، فدفع الثمن غاليا، إذ تم القبض عليه بتهمة عدم سلامة قواه العقلية وأودع مستشفى الأمراض العصبية، ومن ثم أجبر سكريتر "المشير" الفنانة على رفع دعوى قضائية لطلب الطلاق وهذا ما حدث بالفعل، ثم تزوج منها، أما طليقها فقد خرج من القاهرة مطرودًا إلى لبنان.

عادت إلى مزاولة نشاطها الفني بعد وقوع نكسة 67، فشاركت بعدد من الأفلام مثل: "الاختيار، الرجل الذي فقد عقله، رجال بلا ملامح، خياط النساء"،  لكنها لم تلق نفس البريق الذي شهدته سابقًا فآثرت الاعتزال نهائيا، وبعد رحيل المشير عبد الحكيم عامر عُثر في مكتبه على فواتير علاج نفسي لزوجها السيناريست.

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التحرير

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