"الزراعة" تشدد التفتيش على أسواق اللحوم استعدادا لعيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها لضبط أية مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة - في تصريح اليوم الخميس-، أهمية تشديد عمليات الرقابة والتفتيش خاصة خلال الفترة التي تواكب عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين والأجهزة المعنية، لفحص اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والتأكد من الالتزام بالذبح في السلخانات وإجراء الكشوف الطبية على الحيوانات قبل الذبح وبعده.

وشدد البنا على أن تشمل الحملات محلات الجزارة والأماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية، والمستشفيات، وكذلك الأسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم، فضلاً عن متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصا على سلامته.

وكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ضبط 470 طنا ونصف الطن، لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملات التفتيش والمتابعة التي قامت بها الهيئة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تحرير ألفين و383 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وإعدامها.

وأوضح التقرير أنه تم خلال نفس الفترة أيضا، ضبط حوالي 53 طنا و313 كيلو جراما لحوم تم ذبحها خارج المجازر، حيث تم تحرير ألف و751 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة.