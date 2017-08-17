القبض على عاطل بحيازته 9 كيلو "بانجو" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل؛ بحيازته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. م. ع" وشهرته "لوزة" 32 عامًا، عاطل، مُقيم بفاقوس؛ بحيازته 3 لفافات من نبات "البانجو" المُخدر تزن 9 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6397 جُنح فاقوس لسنة 2017.