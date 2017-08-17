ضبط مصنع مخللات مجهولة المصدر في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط مصنع مخللات؛ لإدارته بدون تراخيص من الجهات المختصة بدائرة مركز فاقوس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد. م. م. ع" صاحب مصنع مخللات "الـ" بدائرة مركز فاقوس؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص.

وألقي القبض على المتهم، وبحيازته 150 شيكارة ملح طعام، زنة الواحدة 50 كيلو جرامًا، و76 برميل كبير الحجم مخللات مشكلة، بإجمالي وزن 17 طنًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20626 جنح فاقوس لسنة 2017.