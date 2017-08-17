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"توك توك" يصطدم ببوابة مزلقان سكة حديد أثناء مرور قطار بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

"توك توك" يصطدم ببوابة مزلقان سكة حديد أثناء مرور قطار بالمنوفية

11:08 ص الخميس 17 أغسطس 2017

المنوفية - مروة فاضل:

اصطدم سائق "توك توك" ببوابة مزلقان سكة حديد ببركة السبع، بمحافظة المنوفية، أثناء مرور قطار "المنصورة - القاهرة " ما أدى إلى سقوط البوابة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، باصطدام "توك توك" بدون لوحات، فر قائده هاربًا، بالبوابة القبلية لمزلقان بركة السبع غرب أثناء مرور قطار "المنصورة – القاهرة".

وأدى التصادم إلى سقوط البوابة، ولم يحدث ثمة تجاوزات أو أعطال في حركة القطارات، تم التحفظ على "التوك توك" وتحرر محضر عن الواقعة.

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