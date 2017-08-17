بعد تعرضه لضائقة مالية.. العثور على جثة عامل نظافة في مياه ترعة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

عثر أهالي قرية مجر التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، على جثة لشخص في العقد الثالث من عمره طافية بمياة ترعة طناح ليتبين تغيبه عن المنزل منذ 3 أيام بسبب مروره بضائقة مالية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية مجر بالعثور على جثة طافية بمياة ترعة طناح.

وانتقل العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، وضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى. م. م"، 35 عامًا، عامل نظافة بحي غرب المنصورة، ومقيم قرية "الحواوشة" ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وباستدعاء كلاً من زوجته شقيقه لسؤالهما، قررا بأن المتوفى ترك المنزل الاثنين الماضي، لمروره بظروف نفسية سيئة على إثر ضائقة مالية، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته.

وجرى تحرير المحضر رقم 7859 /2017 إداري المركز والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.