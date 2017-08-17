سائق يقطع أذن زميله للخلاف على تحميل الركاب في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قضم سائق أذن زميله متسببًا في قطع جزء منها، في مشاجرة بينهما اليوم الخميس، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف مدينة أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام بوصول "نصر. ر. ن" 27 عامًا، سائق، ومقيم النخلة البحرية، دائرة المركز، مصاب بقطع وفقد جزء من صوان الأذن اليسرى، وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام.

بسؤاله اتهم "عمر. ش. م" 27 عامًا - سائق ومقيم بذات العنوان بالاعتداء عليه بالضرب وعقره من أذنه ما أدى لإصابته لخلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب.

وألقى ضباط وحدة مباحث المركز القبض على السائق المذكور، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، واتهم المصاب بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بكدمة بالذراع الأيمن.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.