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إصابة 6 أشخاص باختناق من أبخرة مصنع بلاستيك في البحيرة

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص باختناق من أبخرة مصنع بلاستيك في البحيرة

10:56 ص الخميس 17 أغسطس 2017

إصابة 6 أشخاص باختناق من أبخرة مصنع بلاستيك في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت مستشفى رشيد العام، اليوم الخميس، 6 مصابين بشكوى من أعراض اختناق نتيجة تصاعد أبخرة من أحد مصانع البلاستيك المجاورة لمحل سكنهم.

وورد لمركز شرطة رشيد من المستشفى العام بوصول كلًا من "م. ي. س" 68 عامًا، جزار، ونجليه "وليد" 38 عامًا - عامل، و"سلامة" 37 عامًا - جزار، "أ. أم" 51 عامًا، "هـ. س. م" 42 عامًا، ربة منزل، "م. ع. م" 59 عامًا - ربة منزل، وجميعهم مقيمين بندر رشيد، مصابين باختناق، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم ومغادرتهم المستشفى.

بسؤالهم، قرروا بحدوث إصابتهم نتيجة تصاعد أدخنة من أحد مصانع البلاستيك ملك "ح. ك" المجاور لمحل إقامتهم، وتضررهم من ذلك، وبسؤال المدير المسئول عن المصنع " أ. ع. س" 41 عامًا - حاصل على دبلوم، ومقيم بندر رشيد، أنكر تصاعد أية أدخنة من المصنع وعلل ذلك بوجود خلافات بينه وبين المذكورين ورغبتهم في غلق المصنع.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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