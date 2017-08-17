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النيابة تصرح بدفن جثة شرطي لدغه ثعبان في المنيا

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مصراوي Masrawy

النيابة تصرح بدفن جثة شرطي لدغه ثعبان في المنيا

10:55 ص الخميس 17 أغسطس 2017

النيابة تصرح بدفن جثة شرطي لدغه ثعبان في المنيا

النيابة تصرح بدفن جثة شرطي

المنيا ــ ريمون الراوي:

صرحت النيابة العامة بدفن شرطي بعد تأكد تقرير الطب الشرعي أنه لاشبهة جنائية في وفاته، لقي مصرعه، إثر لدغه ثعبان أثناء ري حقله بقرية المطاهرة البحرية التابعة لمركز المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع "علي. ح. ا" 40 عامًا، بإدعاء لدغ مجهول أدى لوفاته، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام.

وانتقل إلى المستشفى فريق البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وتبين بجمع التحريات أن المذكور يعمل أمين شرطة بالمرافق، ويقيم في قرية المطاهرة البحرية بمركز المنيا، وفي غير وقت عمله توجه لري أرضه الزراعية بذات القرية، وأصيب بلدغ مجهول وتدهورت حالته الصحية فنقل لمستشفى المنيا العام لإسعافه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني أسحق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، حيث تبين أن الوفاة نتيجة اشتباه لدغ ثعبان وأن سمومه تسببت في شلل بمراكز التنفس المخية، وكذا فشل حاد بعضلة القلب وشلل بعضلات التنفس أدى للوفاة، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

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