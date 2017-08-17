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صحف إسبانيا تتغنى بتفوق ريال مدريد على برشلونة

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صحف إسبانيا تتغنى بتفوق ريال مدريد على برشلونة صحف إسبانيا تتغنى بتفوق ريال مدريد على برشلونة

التحرير

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أكد ريال مدريد تفوقه على غريمه المحلي برشلونة مجددا، بعدما هزمه إيابا بنتيجة 2-0 في إستاد سانتياجو برنابيو، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني العاشر في تاريخه، أمس الأربعاء، مستغلا فوزه ذهابا 3-1.

سجل الهدفين ماركو أسينسيو، في الدقيقة 4، والفرنسي كريم بنزيمة قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأشادت صحف إسبانيا، بريال مدريد، وعنونت صحيفة "ماركا"، المعروفة بتأييدها لنادي ريال مدريد، صفحتها الرئيسية "سوبر مدريد لا يشبع" في إشارة للألقاب التي حققها الفريق الملكي في السنوات القليلة الماضية، خاصة مع الفرنسي زيدان.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" المعروفة بقربها من برشلونة الإسباني، فعنونت "ريال مدريد بطل.. وأفضل بكثير من برشلونة".

كما قالت صحيفة "آس" الإسبانية في عنوانها الرئيس بعد المباراة "مرور ولقب لمدريد".

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وأخيرًا كتبت صحيفة "سبورت" الكتالونية "برشلونة لم يجد المرمى".

وبعد أن أضاف البطولة السابعة له على رأس القيادة الفنية لريال مدريد، حقق زين الدين زيدان، رقما قياسيا جديد مع الفريق الملكي في عامين.

وقالت صحيفة "ماركا" أن زيدان تساوى مع مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق فيسينتي ديل بوسكي، في قائمة المدربين الأكثر تحقيقاً للألقاب مع النادي.

وأصبح المدرب الفرنسي في المركز الثالث بـ 7 بطولات، خلف لويس مولوني صاحب الـ 8 ألقاب، وميجيل مونيوز صاحب الرقم القياسي بـ 14 بطولة.

وبإمكان زيزو من زيادة رصيده من الألقاب، في شهر ديسمبر/كانون أول المقبل، عندما سيشارك في كأس العالم للأندية.

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التحرير

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