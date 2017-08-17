اليوم.. بيكيه وسواريز يخضعان لفحوصات طبية

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أنه سوف يخضع الثنائي جيرارد بيكيه والمهاجم لويس سواريز، لإختبار طبي، بعدما خرج الأول مصابًا من إياب السوبر الإسباني، أمس الأربعاء، فيما بدأ على الثاني شعوره ببعض الآلام في الركبة.

وأشار النادي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن بيكيه الذي خرج من مباراة أمس في إياب كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في الدقيقة 49، وحل مكانه سيميدو، يعاني من حمل عضلي زائد في العضلة الضامة بالساق اليسرى.

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وسيخضع بيكيه لفحوصات طبية اليوم الخميس، هو وسواريز، الذي يعاني من آلام في الركبة اليمنى.

يذكر أن برشلونة كان قد خسر بطولة كأس السوبر الإسباني، أمام ريال مدريد بنتيجة 1-5 ذهابًا وإيابًا.