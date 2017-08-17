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عمليات بحث واسعة عن 5 متهمين هربوا من مركز شرطة الوقف بقنا

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مصراوي Masrawy

عمليات بحث واسعة عن 5 متهمين هربوا من مركز شرطة الوقف بقنا

10:34 ص الخميس 17 أغسطس 2017

عمليات بحث واسعة عن 5 متهمين هربوا من مركز شرطة الوقف بقنا

عمليات بحث واسعة عن 5 متهمين هربوا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء علاء العياط عمليات بحث واسعة النطاق بمحيط مركز الوقف بشمال قنا، عن 5 متهمين على ذمة قضايا متنوعة من الهروب من مركز شرطة الوقف، بعد أن تمكنوا من الفرار من نافذة الحجز بعد ثقبها، وكان من المقرر عرضهم اليوم على النيابة العامة، وتم نصب عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة لسرعة ضبط الجناه.

وصرح اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه جرى فتح تحقيق عاجل وجاد حول ملابسات الواقعة، وتحرير محضر حول الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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