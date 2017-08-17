أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قرار وزاري بتشكيل لجنة تنمية المحافظات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرار وزاري بتشكيل لجنة تنمية المحافظات

10:46 ص الخميس 17 أغسطس 2017

قرار وزاري بتشكيل لجنة تنمية المحافظات

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

أصدر هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تختص بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الإسراع بالتنمية للمحافظات والأقاليم على مستوى 27 محافظة، كما تختص بوضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع ما يتم فى المحافظات وبين المحافظات ومتابعة ومراجعة الانتهاء من مخططات المحافظات دوريًا.

اللجنة مُشكلة برئاسة الوزيرين وعضوية كل من ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ونهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة، وعاصم الجزار، رئيس الهيئة للتخطيط العمراني، وهشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية لتطوير الإدارة المحلية، وخالد زكريا، مستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية، وأحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية للتنمية الثقافية، وعلي الفرماوي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وطارق الحصري، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد ندا، استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولي، وأحمد عبد الله زايد، الأستاذ بكلية الأداب جامعة القاهرة، وهبة الليثي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصن للمعاونة فى أداء مهامها بقرار من رئاسة اللجنة .

ونص القرار الوزاري في مادته الثانية، على "أنه على اللجنة مراعاة الفجوات التنموية استنادًا على أحدث المؤشرات والميزات التنافسية والخطط الاستراتيجية للدولة ومراعاة توجهات المخطط الاستراتيجي للدولة للتنمية المستدامة 2030، والمشاركة الفعالة لمحافظات مصر في إعداد الخطط متوسطة وطويلة الأجل ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والإنساني والمكاني للتنمية".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا برئاسة وزيري التنمية المحلية والتخطيط وسيكون الاجتماع الأول للجنة اليوم، الخميس بمقر وزارة التخطيط برئاسة الشريف والسعيد .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "دعم مصر" يتعهد بإصلاح تشريعي لتطوير السكة الحديد

    أخبار

  • كرم جبر: مصر تعرضت لتجريف ثقافي في السنوات الماضية

    أخبار

  • اجتماع طارئ لـ "دعم مصر" غدًا بحضور وزيري النقل والتنمية المحلية

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لمصابي قطاري الإسكندرية

    أخبار

إعلان

8fb3c0f188.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر