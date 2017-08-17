قرار وزاري بتشكيل لجنة تنمية المحافظات

كتبت- ندى الخولي:

أصدر هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تختص بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الإسراع بالتنمية للمحافظات والأقاليم على مستوى 27 محافظة، كما تختص بوضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع ما يتم فى المحافظات وبين المحافظات ومتابعة ومراجعة الانتهاء من مخططات المحافظات دوريًا.

اللجنة مُشكلة برئاسة الوزيرين وعضوية كل من ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ونهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة، وعاصم الجزار، رئيس الهيئة للتخطيط العمراني، وهشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية لتطوير الإدارة المحلية، وخالد زكريا، مستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية، وأحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية للتنمية الثقافية، وعلي الفرماوي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وطارق الحصري، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد ندا، استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولي، وأحمد عبد الله زايد، الأستاذ بكلية الأداب جامعة القاهرة، وهبة الليثي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصن للمعاونة فى أداء مهامها بقرار من رئاسة اللجنة .

ونص القرار الوزاري في مادته الثانية، على "أنه على اللجنة مراعاة الفجوات التنموية استنادًا على أحدث المؤشرات والميزات التنافسية والخطط الاستراتيجية للدولة ومراعاة توجهات المخطط الاستراتيجي للدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، والمشاركة الفعالة لمحافظات مصر في إعداد الخطط متوسطة وطويلة الأجل ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والإنساني والمكاني للتنمية".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا برئاسة وزيري التنمية المحلية والتخطيط وسيكون الاجتماع الأول للجنة اليوم، الخميس بمقر وزارة التخطيط برئاسة الشريف والسعيد .