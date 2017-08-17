مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة لائحة قانون الاستثمار

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين.

ويستكمل مجلس الوزارء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، وعلى رأسها مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

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كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت خلال اجتماعها الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، عقب بحث كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، والاتفاق على قيام عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، ببحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة التي تم مناقشتها بالاجتماع ووضع الصيغة النهائية للائحة، التي ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الدولة لإدخال التعديلات المطلوبة.

كما يتطرق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018، ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.