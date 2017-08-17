أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عمرو جمال يطير إلى جنوب إفريقيا للانضمام لـ«بيدفيست»

Google+ Print
عمرو جمال يطير إلى جنوب إفريقيا للانضمام لـ«بيدفيست» عمرو جمال يطير إلى جنوب إفريقيا للانضمام لـ«بيدفيست»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يطير عمرو جمال، مهاجم الأهلي، إلى جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، من أجل الالتحاق بناديه الجديد بيدفيست الجنوب إفريقي، والذي انتقل له لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وافق على إعارة اللاعب، إلى بيدفيست موسم واحد، مُقابل 250 ألف دولار بنية الشراء مُقابل 3 ملايين دولار في حالة رغبة النادي الجنوب إفريقي في تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

شاهد أيضا

وتمكن عمرو جمال من تسجيل هدف التعادل لفريقيه أمام النادي المصري البورسعيدي، فى نهائي كأس ، في المباراة التي نجح فيها المارد الأحمر بالفوز بهدفين لهدف، واقتناص اللقب الغائب لمدة 10 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر