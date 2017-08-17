عمرو جمال يطير إلى جنوب إفريقيا للانضمام لـ«بيدفيست»

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يطير عمرو جمال، مهاجم الأهلي، إلى جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، من أجل الالتحاق بناديه الجديد بيدفيست الجنوب إفريقي، والذي انتقل له لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وافق على إعارة اللاعب، إلى بيدفيست موسم واحد، مُقابل 250 ألف دولار بنية الشراء مُقابل 3 ملايين دولار في حالة رغبة النادي الجنوب إفريقي في تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

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وتمكن عمرو جمال من تسجيل هدف التعادل لفريقيه أمام النادي المصري البورسعيدي، فى نهائي كأس مصر، في المباراة التي نجح فيها المارد الأحمر بالفوز بهدفين لهدف، واقتناص اللقب الغائب لمدة 10 سنوات.