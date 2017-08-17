أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين بشأن تملك 3 أراضي

Google+ Print
قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين بشأن تملك 3 أراضي قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين بشأن تملك 3 أراضي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارا جمهوريا رقم 386 لسنة 2017 بأن يعامل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981.

وذلك بخصوص، أولا: قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهما، بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي/ 9 قسم أول، وحاليا بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم، مالك هذه الأرض، بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22 نوفمبر 1990 شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية.

شاهد أيضا

ثانيا: قطعة أرض مساحتها 128 فدانا بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية، والمشتراة من كل من صلاح محمد السروري، سعاد صلاح محمد السروري، هدى صلاح محمد السروري وتيسير أحمد سيد عبد المجيد، المالكين لهذه الأرض، بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9 نوفمبر 1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية.

ثالثا: قطعة أرض مساحتها 29 فدانا وقيراط واحد كائنة بزمام المنير مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية، والمشتراة من صريح محمد أحمد السروري، مالك هذه الأرض، بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24 أبريل 1982 شهر عقاري الزقايق محافظة الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية