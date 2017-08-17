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الشرطة الهولندية تعتقل رجلا احتجز رهائن داخل محطة الإذاعة

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مصراوي Masrawy

الشرطة الهولندية تعتقل رجلا احتجز رهائن داخل محطة الإذاعة

10:20 ص الخميس 17 أغسطس 2017

الشرطة الهولندية تعتقل رجلا احتجز رهائن داخل محطة الإذاعة

أمستردام – (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة الهولندية اليوم لخميس، رجلا احتجز رهائن داخل محطة الإذاعة الهولندية.

وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) - "أنه تم اعتقال رجل احتجز رهائن في الإذاعة الهولندية"، مؤكدة انتهاء عملية احتجاز الرهائن في الإذاعة الهولندية بسلام.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت، في وقت سابق اليوم، احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية بمدينة هيلفرشوم.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن شخصا اقتحم مبنى إذاعة 3 أف أم، ووجه تهديدات لشخصين، مضيفة أن الشرطة طوقت المبنى، بينما لا يزال بث المحطة الإذاعية مستمرا دون أي تعطل.

 

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