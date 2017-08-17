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«متحدث الإسكان» عن إقبال المواطنين: «تأكدنا أن المصريين معاهم فلوس»

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«متحدث الإسكان» عن إقبال المواطنين: «تأكدنا أن المصريين معاهم فلوس» «متحدث الإسكان» عن إقبال المواطنين: «تأكدنا أن المصريين معاهم فلوس»

التحرير

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قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم الانتهاء من 230 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، خلال 3 أعوام، بمعدل 10 أضعاف ما كان يُبنى سابقًا.

أضاف يونس، خلال حواره، اليوم الخميس، ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، أنه حاليا يتم تنفيذ 270 ألف وحدة، سيتم الانتهاء منهم العام المقبل، بحيث يبلغ عدد الوحدات التي تم إنجازها في خلال 4 أعوام، 500 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن عدد من سحبوا كراسات شروط حجز 24 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعي ومتميز وأكثر تميزا، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة، تخطى 155 ألف مواطن، في 10 أيام فقط، مشيرًا إلى أن عدد من دفعوا مقدمات حجز تخطى 52 ألف مواطن، في 5 أيام فقط.

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تابع: «هذا يؤكد أن المصريين معاهم فلوس، ومحدش يقولي أصل دول الـ5% اللي بيشتروا في كل حتة، لأ إحنا عندنا ورق وبيانات بتقول غير كده، 80% ممن دفعوا مقدمات يسعون للحصول على الأراضي الصغيرة، أما الأراضي الكبيرة الغالية لـ20% فقط لا غير.. في فلوس في البلد».

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التحرير

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