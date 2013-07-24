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سفارة مصر في نواكشوط تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو

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سفارة مصر في نواكشوط تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو سفارة مصر في نواكشوط تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أشاد سفير في نواكشوط أحمد فاضل يعقوب، بالدور الريادي الذي لعبته ثورة 23 يوليو.

وقال يعقوب خلال احتفال أقيم اليوم في نواكشوط تحت عنوان "مصر في قلوب الموريتانيين"، تخليدا للذكرى الحادية والستين لثورة 23 يوليو والذكرى الأربعين لانتصار العاشر من رمضان، إن "تأثير ثورة يوليو بقيادة جمال عبدالناصر تجاوز مصر ليعم مختلف دول العالم العربي"، مؤكدا أنها كانت بداية تحرر مصر من الاستعمار الإنجليزي، كما كانت فاتحة للنهضة الزراعية المصرية.

وشدد على رسوخ العلاقة الحميمة بين الشعبين المصري والموريتاني، وبين الزعيمين الراحلين المختار ولد داداه وجمال عبدالناصر.

وأشاد موريتانيون بالدور الذي لعبته ثورة يوليو، حيث اعتبر الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد حبيب الله، أنه إذا صلحت مصر صلحت الأمة العربية والإسلامية، متمنيا لها تجاوز الأزمة التي تشهدها الآن.

وتخللت الاحتفال مداخلات أدبية متنوعة، حضرها مسؤولون رسميون موريتانيون ودبلوماسيون وعشرات من الأدباء والشعراء.

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